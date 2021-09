Inter, Dimarco: "Volevo far gol, peccato. Dispiace aver sbagliato il rigore"

vedi letture

Federico Dimarco, esterno dell'Inter, ai microfoni di DAZN ha parlato anche del rigore fallito che poteva regalare la vittoria ai nerazzurri. "Ho tirato lì perché ho deciso fin da prima di calciarlo lì, mi dispiace di aver sbagliato ma sono contento perché i miei compagni e la curva mi hanno subito rincuorato. E' stata una bella partita, con il pubblico è come giocare con un uomo in più. Dispiace per aver perso punti per strada. Mi sento molto più responsabile, cerco sempre di dare il massimo e adesso migliorerò anche sui calci di rigore. Volevo far gol".