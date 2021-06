Inter, distanza minima con lo Sporting per Joao Mario. Spina Vidal: ha rifiutato il Messico

Una cessione quasi fatta e una tutta da fare. L’Inter si appresta a salutare Joao Mario: c’è ancora distanza con lo Sporting CP, che ha offerto 7 milioni di euro, ma per La Gazzetta dello Sport si tratta di un gap colmabile, nonostante il gioco al ribasso dei portoghesi. Più complicata invece la situazione di Arturo Vidal: il cileno avrebbe infatti rifiutato l’offerta dei messicani del Club America. Sta bene a Milano e in nerazzurro, il problema è che il suo ingaggio rappresenta un onere che l’Inter considera non più sostenibile nell’ambito del ridimensionamento economico in corso.