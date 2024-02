TMW Inter, domani gli esami per Thuram. Inzaghi spera di riaverlo per il ritorno con l'Atletico

L'Inter trattiene il respiro e aspetta novità per quanto riguarda Marcus Thuram. L'infortunio del centravanti francese è stato la nota stonata nel successo conquistato dalla squadra di Simone Inzaghi ai danni dell'Atlético Madrid. Il primo responso è stato quello di una contrattura all'adduttore della coscia destra, la speranza è che lo stop non sia particolarmente lungo.

Domani gli esami. Per capirlo, serviranno i classici accertamenti strumentali: nella giornata di domani, Thuram vi si sottoporrà e a quel punto si capirà se vi è stata lesione muscolare e nel caso di quale entità. La speranza dell'Inter, considerando il calendario e un vantaggio in campionato che non rende necessario forzare in maniera particolare (detto che i muscoli hanno sempre e comunque bisogno del loro tempo) è di averlo a disposizione per la gara di ritorno contro i Colchoneros, in programma il prossimo 13 marzo a Madrid. Praticamente certa l'assenza nelle prossime di campionato contro Lecce e Atalanta, quanto al resto però è ancora troppo presto per definire una qualsiasi tempistica.

Le parole di Inzaghi. Nella conferenza stampa post partita, il tecnico nerazzurro ha così parlato di Thuram e delle sue condizioni a caldo: "Qualcosina c'è stato, nei prossimi giorni farà degli accertamenti più approfonditi. La speranza è quella di perderlo per poco tempo". In questa stagione l'attaccante ex Borussia Monchengladbach è stato un vero e proprio fattore per l'Inter: 12 gol e 11 assist in 34 partite considerando tutte le competizioni.