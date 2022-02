Inter, Dumfries: "Sconfitta immeritata. Abbiamo controllato il gioco e l'intera gara"

Denzel Dumfries, esterno dell’Inter, ha analizzato la sconfitta di questa sera contro il Liverpool nel match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League attraverso i microfoni di InterTv: “Abbiamo controllato la gara, facendo un buon lavoro, soprattutto nei primi 75’ minuti del match. Abbiamo tenuto palla benissimo. Credo che sia una sconfitta immeritata. Per quanto riguarda la mia prestazione sono felice di quello che sto facendo, del mio percorso di crescita. Tutta la squadra sta crescendo anche in un periodo con tante gare complesse come quelle che abbiamo avuto in questo periodo”.