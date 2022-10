Inter, Dzeko: "Nessuno si aspettava che avremmo passato così il turno di Champions"

Edin Dzeko, attaccante dell'Inter premiato come MVP della partita di Champions League contro il Viktoria Plzen, ha così parlato a Sky Sport: "Sono felice che non c'è Brozo, così porto il premio a casa per mio figlio. Sennò me lo prendeva lui (ride, ndr). Tranne i primi quindici minuti abbiamo fatto bene. Siamo una squadra in cui c'è esperienza, sapevamo cosa ci avrebbe portato questa vittoria e dovevamo sì segnare, ma anche difendere tutti quando avevano loro palla. Nessuno si aspettava che avremmo passato il turno così".

Avete eliminato il Barcellona. Lukaku come le è parso?

"Ora vedremo cosa ci riserverà il sorteggio, ci saranno squadre forti ma ce la giocheremo come fatto col Barcellona. E siamo contenti sia tornato Lukaku, con anche un gol, serve per la fiducia ora che avremo tante partite ravvicinate".