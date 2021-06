Inter, è il giorno giusto per la cessione di Hakimi al PSG: affare da 70 milioni

È il giorno giusto per il trasferimento di Achraf Hakimi al Paris Saint Germain. L'Inter e il club parigino sono pronte a mettere nero su bianco il trasferimento del marocchino, il traguardo è davvero ad un passo, si tratta solo di trovare la quadratura delle cifre. L'Inter - scrive Il Corriere dello Sport - conta di chiudere a 70 milioni. Le condizioni ideali sarebbero 65 milioni di parte fissa e 5 legati ai bonus, ma è più facile che si chiuda a 62-63+7-8. Visto che, in questo momento, oltre alla dead-line del 30 giugno, per l’Inter è fondamentale la cassa, se il PSG concedesse una più favorevole dilazione nei pagamenti, ovvero un pagamento in meno rate, allora non sarebbe da escludere un piccolo sconto.