Inter e Milan, nemici in campo ma alleati fuori. Nuovo stadio, Sesto San Giovanni ipotesi forte

Inter e Milan si stanno giocando lo Scudetto da avversarie sul campo, ma sul tema nuovo stadio restano alleate, scrive oggi Tuttosport. Secondo il quotidiano sta prendendo sempre più corpo, nelle menti dei dirigenti, la strada secondaria che porta a Sesto San Giovanni viste le lungaggini burocratiche che imbrigliano il procedimento per l'area adiacente a San Siro. In questo scenario, l'Inter sta comunque aspettando di avere novità sostanziali in merito alla cessione societaria del Milan per poi sedersi al tavolo con i nuovi proprietari e gli eventuali nuovi dirigenti.