Inter e Napoli, Chalobah e Kepa verso la permanenza al Chelsea: no all'addio in prestito

A lungo nel mirino di Inter e Napoli, Trevoh Chalobah e Kepa Arrizabalaga sembrano destinati invece a rimanere al Chelsea. Come riportato dall’Evening Standard, i Blues hanno chiesto ai al difensore e al portiere di restare e di giocarsi il posto, nonostante la concorrenza nei rispettivi ruoli. Allo stato attuale né Inter né Napoli per i due giocatori avevano proposto un accordo a titolo definitivo, ma solo prestito con diritto. Anche per questo motivo l’idea dei due è quella di restare.