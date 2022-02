Inter e non solo su Scamacca. Ad Sassuolo: "Presto qualche altra società italiana ci contatterà"

"Per Scamacca quali offerte sono già arrivate? A suo tempo abbiamo già parlato con l'Inter. Poi ci siamo sentiti anche con qualche squadra straniera e il suo procuratore in questi giorni mi sta dicendo che ci sarà anche qualche altra società italiana che ci contatterà". Parla così l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, nella lunga intervista ai microfoni di 'GR Parlamento': "Oggi di richieste concrete non ne abbiamo ancora avute, se non da qualche club estero, ma credo siano tutti un po' alla finestra soprattutto per capire come finirà la stagione".

