Inter-Fiorentina, l'influenza toglie Dimarco a Inzaghi: il laterale non sarà in panchina

L’Inter dovrà fare a meno di Federico Dimarco, questa sera con la Fiorentina. Il laterale mancino nerazzurro, già frenato all’andata al Franchi da una sindrome influenzale, fa i conti gli strascichi e non andrà neanche in panchina ma dovrebbe seguire dalla tribuna del Meazza la partita con i viola di Palladino.

In tribuna ci sarà sicuramente Dumfries, squalificato. Con l'esterno olandese di Simone Inzaghi ci sarà anche Petar Sucic, centrocampista croato 2003 sbarcato oggi a Milano ma che sarà tesserato dall’Inter per il prossimo mondiale per club - prelevato nell'ambito di un affare da 14 milioni di euro più 2,5 di bonus e il 10 per cento sulla futura eventuale rivendita alla Dinamo Zagabria -, e che ripartirà per la Croazia nelle ore successive.

Le scelte di Inzaghi. Rispetto alla gara del Franchi torneranno titolari Pavard e Barella: al centro della difesa, completata da Bastoni, si rivedrà anche Acerbi, a due e mezzo dall’ultima volta, davanti a Sommer. Confermato Calhanoglu in regia, con Mkhitaryan preferito a Zielinski in mediana: Darmian prenderà il posto di Dumfries a destra, Carlos Augusto presidierà la fascia di sinistra. In attacco spazio alla coppia titolare formata da Thuram e Lautaro.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.