Inter, FootFeel al lavoro per l'addio di Hakimi. Ma si proverà a trattenere Lautaro

Come riportato da Gazzetta.it l’agenzia FootFeel, che cura gli interessi di Achraf Hakimi e Lautaro Martinez, è al lavoro per il futuro dei due calciatori dell’Inter. Si lavora soprattutto sulla cessione del marocchino, ormai diretto al Paris Saint-Germain, mentre il club nerazzurro vuole provare a trattenere il Toro. A breve ci sarà anche un’ulteriore contatto per il rinnovo dell’attaccante che potrebbe così restare in nerazzurro.