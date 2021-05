Inter, futuro incerto per Marotta e Ausilio: l'austerity di Zhang rischia di azzerare l'area tecnica

Nello scenario descritto oggi dal Corriere dello Sport in edicola in casa Inter c'è il rischio concreto di una rivoluzione nell'asset dirigenziale. L'area tecnica - e quindi Giuseppe Marotta e Piero Ausilio - potrebbe trovarsi completamente azzerata dopo che Steven Zhang ha annunciato l'austerity e richiesto un taglio stipendi anche ai dirigenti. A prescindere da ciò che accadrà quest'anno, la cosa certa è che non si parlerà di rinnovo. In scadenza nel 2022, Marotta e Ausilio (ma anche lo stesso Conte) hanno un futuro meno certo di prima.