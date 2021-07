Inter, futuro segnato. Libero: Jack Ma subentrerà alla famiglia Zhang

Il futuro societario dell'Inter è già segnato? A quanto pare sì. Secondo quanto riportato da Libero, le ultime mosse societarie potrebbero portare a un cambio di proprietà: "Il giorno della presentazione della nuova maglia dell'Inter è stato anche quello della fine dell'era quello di Zhang Jindong a capo del colosso cinese Suning.com. Un giorno che potrebbe coincidere con quello di una nuova stagione per il club nerazzurro". Quale futuro, allora, attende i campioni d'Italia in carica? "Quel che è certo che a guidare il nuovo corso nerazzurro sarà il fondatore di Alibaba, Jack Ma, che per forza di cose dovrà diventare fin da subito un accanito fan del club visto che può sì contare su ricavi vicini ai 400 milioni annui ma anche grosse perdite che, nell'ultimo bilancio, hanno superato i 100 milioni".