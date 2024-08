Inter, Gasiorowski costa 15 milioni ed è in scadenza 2025. Ma il Valencia ha un'opzione

Il Corriere dello Sport fa il nome di Yarek Gasiorowski, difensore diciannovenne del Valencia, per la difesa dell’Inter. La sua valutazione è di circa 15 milioni di euro, è mancino e ha giocato solamente 14 partite ne LaLiga finora. Insomma, un giovane che potrebbe essere l’alternativa di Bastoni e che potrebbe però crescere alla sua ombra, sperando abbia le qualità per poi diventare anche titolare.

Nell’ultima stagione ha iniziato da riserva, prendendosi poi il posto da titolare nelle ultime settimane. Questo ha fatto salire di molto il prezzo, perché è passato da una valore molto basso agli, appunto, quindici milioni. Classe 2005, ha ampi margine di crescita sia dal punto di vista tecnico che da quello fisico.

Il problema è che il Valencia, pur avendolo in scadenza nel 2025, ha la possibilità di rinnovare il contratto con un’opzione per altri due anni. Quindi virtualmente non è possibile utilizzare questa leva per abbassarne il prezzo. In patria è considerato dagli addetti ai lavori come il nuovo Sergio Ramos, anche per la spiccata propensione al gol. Storica la sua tripletta con la Spagna U19 (squadra con cui si è laureato campione d'Europa) contro la Moldavia in una gara di qualificazione agli Europei di categoria. Il suo talento è stato riconosciuto anche da The Guardian, che lo ha inserito nella top 60 dei migliori giocatori nati nel 2005.