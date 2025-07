Ufficiale PSV Eindhoven, colpo Gąsiorowski: ha firmato per 5 anni, indosserà la maglia n° 3

Il PSV ha piazzato un vero e proprio colpo in difesa, assicurandosi il talentuoso Yarek Gasiorowski dal Valencia. "Il difensore ventenne, un mancino puro di grande prospettiva, ha firmato un contratto che lo legherà ai biancorossi fino a metà del 2030, indosserà la maglia numero 3 e sarà già in campo per gli allenamenti della prima squadra venerdì mattina", si legge sul sito ufficiale del club.

Nonostante la giovanissima età, Yarek vanta già un curriculum di tutto rispetto: quasi 30 partite nella Liga spagnola, sei presenze in Copa del Rey e decine di apparizioni con le nazionali giovanili spagnole. Arrivato all'aeroporto di Eindhoven lunedì sera, ha superato brillantemente le visite mediche martedì, mettendo la firma sul nuovo contratto mercoledì sera, circondato dall'affetto dei suoi cari.

"Questo è un grande passo nella mia carriera," ha dichiarato l'acquisto ispano-polacco, con la voce carica di emozione. "Gioco nel Valencia dal 2012, il club dove ho fatto tutta la trafila giovanile e che ora lascio alle spalle. Dire addio è difficile, ma non vedo l'ora di vivere questa avventura. Ho sentito tante belle storie sul PSV. E poi, sono un giocatore che vuole sempre vincere, e data la ricca storia del PSV, è stato un motivo importante per firmare qui. Lavoreremo tutti duramente per raggiungere grandi successi anche in futuro."

Il Direttore degli Affari Calcistici, Earnest Stewart, non ha nascosto la sua soddisfazione: "Yarek è un giocatore già pronto per la prima squadra, ma nel quale vediamo anche tantissimo potenziale per il futuro. È forte fisicamente, bravo nell'impostazione del gioco, dominante nel gioco aereo e semplicemente eccellente in fase difensiva. Siamo estremamente felici del suo arrivo."