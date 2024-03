Inter-Genoa, Marelli: "Non c'è rigore, non so perché l'abbia confermato"

L'Inter supera il Genoa 2-1 a San Siro, con i gol di Asllani, Sanchez e Vasquez. Il cileno ha realizzato un rigore molto discusso sui social, dopo un intervento di Frendrup su Barella al 36'. Nel post partita di DAZN, l'ex arbitro Luca Marelli ha detto la sua sull'episodio:

"L'episodio su cui si discuterà è il rigore fischiato in campo e confermato dopo l'on field review. Barella entra in area, c'è Frendrup che interviene sul pallone, perché tocca la palla, dopodiché c'è uno scontro di gioco. Per dinamica i due giocatori si scontrano dopo che il genoano interviene sul pallone, non c'era modo di evitarlo questo impatto, tanto è vero che il VAR decide giustamente di intervenire e di richiamare Ayroldi all'on field review che per non so quale motivo decide di confermare il calcio di rigore".