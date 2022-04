Inter, Gosens: "L'infortunio di quest'anno il momento peggiore della mia carriera"

L'esterno dell'Inter, Robin Gosens, ha rilasciato un'intervista a Outpump dopo i suoi primi mesi in nerazzurro. Queste le sue parole: "Sapevo che Perisic sarebbe stato un compagno con tantissima qualità. Se sai che giochi sempre, non ti fa molto bene. Io ora non devo dare solo il 100%, per meritare il posto, ma molto di più. Le sfide dure ti fanno crescere di livello. Sapevo che all'inizio non sarebbe stato semplice, soprattutto perché ero infortunato, ma era parte della sfida. I mesi trascorsi ai box quest'anno sono stati il periodo più duro della mia carriera. La ricaduta è stato il momento peggiore, ero quasi pronto e vicino alla convocazione ma mi sono fatto male nuovamente. Non volevo parlare con nessuno neanche a casa. Fortunatamente adesso è tutto alle spalle".