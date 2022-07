Inter, Gosens non dà garanzie fisiche e torna in auge Kostic: nuovi contatti con l'Eintracht

Come riferito da La Stampa, la Juventus è vigile da tempo su Filip Kostic (in scadenza nel 2023 e valutato circa 15 milioni di euro), ma non ha mai affondato il colpo per chiudere l'affare. Nel frattempo, secondo il quotidiano, l'Inter si sarebbe mossa nelle ultime ore per l'esterno dell'Eintracht studiando una possibile alternanza in fascia con Robin Gosens che non dà le adeguate garanzie fisiche.