Inter, Handanovic guarda già avanti: "Dobbiamo porci subito un nuovo obiettivo"

Samir Handanovic, portiere e capitano nerazzurro, parla così ai microfoni di Inter TV dopo la premiazione a San Siro: "Ora dobbiamo subito porci dei obiettivi, il calcio è fatto di questo. Una volta raggiunto un obiettivo bisogna subito porsene uno nuovo. Per me oggi è una soddisfazione che fatico a esprimere a parole, sono davvero felice per tutto il mondo Inter che dopo tanti anni di sofferenza ha potuto finalmente gioire. Com'è il rapporto tra noi fuori dal campo? Bellissimo. Eravamo uniti già prima, anche se sicuramente con le vittorie il gruppo si costruisce più facilmente. Poi dobbiamo ringraziare il mister che è riuscito a metterci la giusta pressione per raggiungere l’obiettivo. Oggi ho perso un po’ la voce cantando con i tifosi, non capita tutti i giorni ed è bellissimo".