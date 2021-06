Inter, il Chelsea è pronto ad alzare l'offerta per Hakimi. Anche con l'inserimento di Alonso

Lentamente, qualcosa si muove attorno ad Achraf Hakimi. Il Chelsea, spiega il Corriere dello Sport, ha fatto capire attraverso l'agente del marocchino di esser disposto ad alzare la sua offerta per l'Inter, magari inserendo nell'operazione quel Marcos Alonso che tanto piace ai nerazzurri (e a Simone Inzaghi). I discorsi sono comunque prematuri, visto che le parti devono ancora ragionare sulle valutazioni effettive dei due giocatori, ma la pista Blues deve essere tenuta in considerazione per il futuro dell'ex Dortmund. Col PSG che comunque resta in corsa, anche se Leonardo dovrebbe alzare la prima offerta almeno fino a 70 milioni di euro corredati da bonus.

Le alternative per l'Inter - In caso di addio, i nomi per la sostituzione vagliati dai nerazzurri sono tanti: c'è l'olandese Dumfries che piace anche all'Everton. Quindi Emerson Royal, Zappacosta e Nahitan Nandez.