Inter, il Manchester United offre Telles ai nerazzurri. Proposto uno scambio con Brozovic

Possibile ritorno di fiamma per l'Inter, che starebbe considerando un ritorno in nerazzurro di Alex Telles. È questa l'ipotesi lanciata dal Daily Star, secondo il quale l'esterno brasiliano, finito alle spalle di Luke Shaw nelle gerarchie di Solskjaer, sarebbe stato offerto al club meneghino dal Manchester United. I Red Devils vorrebbero però includere nell'affare Marcelo Brozovic: venti milioni di euro la valutazione che gli inglesi fanno dell'ex Porto, dodici in meno del centrocampista croato, per il quale sarebbe dunque necessario corrispondere un conguaglio.