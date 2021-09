Inter, il padre di Inzaghi: "Simone dispiaciuto per Eriksen, sarebbe stato il perno della squadra"

In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Giancarlo Inzaghi, padre del tecnico dell'Inter Simone, ha parlato così della reazione del figlio al malore accusato da Eriksen lo scorso giugno: "È dispiaciutissimo per i suoi problemi di salute, anche perché ne avrebbe fatto il perno della squadra. Simone stravede per lui, speriamo possa risolvere tutto e tornare a giocare"