Inter, il PSG punta Hakimi: contatti con l'entourage del calciatore

Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Achraf Hakimi. Come riportato da RMC Sport, il club parigino fa sul serio per il Nazionale marocchino che rappresenta una priorità per il ds Leonardo. Il PSG è già in contatto con l’entourage del laterale ex Real Madrid ed è pronto ad approfittare della delicata situazione finanziaria in casa Inter. Sul calciatore è forte anche l’interesse del Bayern Monaco e di un altro top club che però al momento non è noto. L'Inter ha necessità di incassare almeno 80 milioni di euro dal mercato e in questo senso la cessione di Hakimi sarebbe un'ottima carta da giocare.