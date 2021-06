Inter, il PSG verso il rilancio per Hakimi. Gli aggiornamenti e il "pericolo" Chelsea

vedi letture

Dopo giorni di silenzio, ecco la scintilla che potrebbe accendere il mercato dell’Inter. Il PSG - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ha riallacciato i contatti per Achraf Hakimi, il “sacrificabile” di lusso attorno a cui ruota gran parte del prossimo progetto nerazzurro. Un chiaro segnale della volontà di chiudere al più presto l’affare ed evitare pericolose interferenze esterne.

Liquidità - Già perché negli ultimi giorni anche il Chelsea aveva migliorato la parte cash e allargato la lista delle contropartite, in cui è stato inserito anche Emerson Palmieri. Ma l’Inter ha bisogno prima di tutto di liquidità, per questo la base economica diventa la variabile più importante della trattativa. E allora riecco il PSG, pronto a migliorare l’offerta iniziale di 60 milioni più bonus per aggiungere alla sua rosa stellare anche l’esterno marocchino, per il nuovo assalto alla Champions League.