Inter, il punto sui 15 giocatori convocati dalle rispettive nazionali. Tre gli azzurri

Seconda sosta in questa stagione per la Serie A: il campionato italiano si ferma per lasciare spazio agli impegni dei calciatori con le rispettive nazionali. Spicca l'appuntamento in Nations League per l'Italia: gli azzurri sono attesi dalla semifinale a San Siro contro la Spagna. Sono in totale 15 i nerazzurri che scenderanno in campo: non solo Nations League, ma anche qualificazioni Mondiali in Europa e in Sudamerica.

Prima convocazione in nazionale per Federico Dimarco, che si aggiunge a Barella e Bastoni e farà parte, per la prima volta, del gruppo della Nazionale maggiore.

Nelle varie partite delle nazionali si affronteranno Slovacchia e Croazia, che vedrà da una parte Skriniar e dall'altra Perisic e Brozovic. Sfida in Sudamerica invece tra l'Argentina di Correa e Lautaro e l'Uruguay di Vecino.

L'Inter tornerà in campo sabato 16 ottobre alle 18:00 all'Olimpico contro la Lazio, per poi affrontare il 19 ottobre a San Siro la sfida di Champions League contro lo Sheriff Tiraspol.

Di seguito l'elenco dei convocati nerazzurri con il calendario dei rispettivi appuntamenti.

Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco (ITALIA)

Italia-Spagna, 6 ottobre alle 20:45 - Semifinale UEFA Nations League | Stadio Meazza, Milano

- in caso di vittoria: finale 1°/2° posto domenica 10 ottobre a San Siro, ore 20:45

- in caso di sconfitta: finale 3°/4° posto domenica 10 ottobre a Torino, ore 15:00

Marcelo Brozovic, Ivan Perisic (CROAZIA)

Cipro-Croazia, 8 ottobre alle 20:45 - Qualificazioni Mondiali | Larnaca

Croazia-Slovacchia, 11 ottobre alle 20:45 - Qualificazioni Mondiali | Osijek

Milan Skriniar (SLOVACCHIA)

Russia-Slovacchia, 8 ottobre alle 20:45 - Qualificazioni Mondiali | Kazan

Croazia-Slovacchia, 11 ottobre alle 20:45 - Qualificazioni Mondiali | Osijek

Hakan Calhanoglu (TURCHIA)

Turchia-Norvegia, 8 ottobre alle 20:45 - Qualificazioni Mondiali | Istanbul

Lettonia-Turchia, 11 ottobre alle 20:45 - Qualificazioni Mondiali | Riga

Stefan de Vrij, Denzel Dumfries (OLANDA)

Lettonia-Olanda, 8 ottobre alle 20:45 (ora locale) - Qualificazioni Mondiali | Riga

Olanda-Gibilterra, 11 ottobre alle 20:45 - Qualificazioni Mondiali | Rotterdam

Edin Dzeko (BOSNIA)

Kazakistan-Bosnia, 9 ottobre alle 15:00 - Qualificazioni Mondiali | Nur Sultan

Ucraina-Bosnia, 12 ottobre alle 20:45 - Qualificazioni Mondiali | Lviv

Alexis Sanchez, Arturo Vidal (CILE)

Perù-Cile, 8 ottobre alle 03:00 (ora italiana) - Qualificazioni Mondiali | Lima

Cile-Paraguay, 11 ottobre alle 02:00 (ora italiana) - Qualificazioni Mondiali | Santiago del Cile

Cile-Venezuela, 15 ottobre alle 02:00 (ora italiana) - Qualificazioni Mondiali | Santiago del Cile

Lautaro Martinez, Joaquín Correa (ARGENTINA)

Paraguay-Argentina, 8 ottobre alle 01:00 (ora italiana) - Qualificazioni Mondiali | Asuncion

Argentina-Uruguay, 11 ottobre alle 01:30 (ora italiana) - Qualificazioni Mondiali | Buenos Aires

Argentina-Perù, 15 ottobre alle 01:30 (ora italiana) - Qualificazioni Mondiali | Buenos Aires

Matias Vecino (URUGUAY)

Uruguay-Colombia, 8 ottobre alle 01:00 (ora italiana) - Qualificazioni Mondiali | Montevideo

Argentina-Uruguay, 11 ottobre alle 01:30 (ora italiana) - Qualificazioni Mondiali | Buenos Aires

Brasile-Uruguay, 15 ottobre alle 02:30 (ora italiana) - Qualificazioni Mondiali | Manuas