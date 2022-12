Inter, il rinnovo di Dzeko trattato solo dopo il mercato. E sarà necessario un sacrificio economico

Fra i casi legati ai rinnovi di casa Inter c'è anche quello di Edin Dzeko, sottolinea il quotidiano Tuttosport. Il bosniaco, in scadenza a fine anno, si vedrà col club verosimilmente solo dopo la fine del mercato di gennaio, con l'Inter che vorrebbe comunque prolungare per un'altra stagione anche alla luce dell'ottimo rendimento del giocatore in questa prima parte di campionato. Lo stesso Dzeko ha messo da parte l'idea di chiudere la carriera in MLS e resterebbe volentieri in nerazzurro, ma molto dipenderà dal fattore economico: oggi l'ex Roma guadagna 5,5 milioni netti, troppi per l'attuale politica interista che per arrivare alla firma gli chiederà uno sforzo dal punto di vista dell'ingaggio.