Inter, il vice allenatore Stellini: "Conte trascina sempre tutti fino all'obiettivo. Grande emozione"

Alla vigilia di Inter-Sampdoria, Antonio Conte ha lasciato spazio in conferenza stampa al suo staff, protagonista assieme al tecnico nerazzurro della conquista dello scudetto. Fra questi c'è Cristian Stellini, il vice allenatore: "Il mister sapeva benissimo che sono interista da quando sono nato. E' stata una grande emozione unica venire qui e ancora di più farlo assieme a lui. La gioia al fischio finale di Sassuolo-Atalanta è stata immensa".

Qual è stato il momento migliore da vivere? "Non c'è stato un momento in particolare, è stato come vedere un obiettivo lontano e raggiungerlo piano piano. Tu sai che c'è l'obiettivo, che lo raggiungerai, tutto quello che viene fatto è in funzione di quello. Lui è bravissimo, trascina tutti fino all'obiettivo, fino allo Scudetto".

