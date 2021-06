Inter, in attesa del rilancio giusto per Hakimi

Inizia un calciomercato che nonostante l’aria di crisi imperante fornisce indicazioni e spunti affinchè si possa lecitamente parlare di estate bollente, nonostante la stagione non abbia effettivamente ancora preso il via. Come di consueto l’Inter viaggia da protagonista assoluta ed emerge nel caos di queste ore con dei colpi di scena che si susseguono in serie. A partire dal discorso legato alla celeberrima quota 100 da raggiungere. La pima manifestazione concreta di interesse giunta in sede nerazzurra ha riguardato Hakimi da parte del Psg, e come tale è stata presa in considerazione. Tuttavia l’interlocutore è opulento dal punto di vista economico, e per fare una plusvalenza degna di questo nome Marotta ed Ausilio hanno rilanciato ad una valutazione da 80 milioni. Seguiranno valutazioni e controfferte. Quella giusta potrebbe rappresentare la via di mezzo tra la prima richiesta nerazzurra di 80 e la proposta parigina da 60, magari corredata da sostanziosi bonus.