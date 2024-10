Inter, Inzaghi: "Eravamo feriti ma siamo rimasti razionali. Felice per Palacios"

Ai microfoni di Inter Tv, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha commentato il successo per 3-0 contro l'Empoli nella 10^ giornata di Serie A che si concluderà domani:

Oggi abbiamo visto un'Inter praticamente perfetta rispetto all'ultima gara. Abbiamo visto un'Inter che non ha mai abbassato l'attenzione nonostante fosse in superiorità numerica.

"Sono stati molto bravi i ragazzi. Atteggiamento giusto, molto concentrati. Abbiamo giocato contro una squadra che sapevamo che ci avrebbe creato delle difficoltà. Avevamo visto che partite aveva disputato contro il Napoli e la Juventus qui al Castellani. Abbiamo fatto un primo tempo dove potevamo muovere più la palla ma non era semplice".

Nel primo tempo abbiamo visto anche una partita abbastanza nervosa, molto fallosa. Come lavorate voi in settimana per mantenere sempre i nervi saldi perché oggi è stato così.

"Chiaramente bisogna sempre rimanere concentrati e giocare a calcio. Accettare le situazioni".

Mister in queste partite ci vuole sempre pazienza alla fine avete trovato la giocata giusta, in cosa le è piaciuta di più la squadra?

"Non è stata precipitosa. Non si è fatta prendere la foga di dover vincere. Eravamo feriti per quanto successo domenica però la squadra è rimasta razionale e sapeva che ci voleva pazienza. Dovevamo essere bravi a portarla dalla nostra parte con la pazienza".

Doppietta di Frattesi e primi minuti di Palacios

"Contento per Palacios, è un ragazzo che sta lavorando bene con noi. Sono contento per Davide, ma fare dei nomi è riduttivo. Sono contento per tutta la squadra perché abbiamo fatto una grande gara, concentrati e ci serviva una vittoria importante".