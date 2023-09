Inter, Inzaghi: "Giocando così tanto è importante poter ruotare gli uomini"

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, parla così a Inter TV dopo la vittoria contro la Salernitana: "Giocando così tanto è importante ruotare gli uomini come è stato stasera. Dovevamo fare gol nei primi 20 minuti perché abbiamo creato tanto e non ci siamo riusciti, poi è salita la Salernitana. I ragazzi sono stati molto bravi nel secondo tempo e hanno meritato questa vittoria. Sappiamo di dover fare una buona fase di non possesso, è così che arrivano le vittorie".

Oggi è stato decisivo il gruppo: "Era una partita difficile e in uno stadio caldo, i ragazzi sono stati bravi perché hanno fatto una gara seria in uno stadio caldo e hanno portato a casa la vittoria. In questo campionato ogni partita sa essere insidiosa. Dobbiamo recuperare subito le energie perché giocassimo ogni 72 ore", le parole del tecnico dell'Inter dopo il 4-0 di stasera all'Arechi, deciso da quattro gol del subentrato Lautaro Martinez.