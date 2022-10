Inter, Inzaghi ora è carico per Barcellona: "Vogliamo andare lì a fare la nostra partita"

"I ragazzi hanno avuto grandissima voglia di vincere la partita che ha superato la stanchezza dopo i cento minuti e oltre con il Barcellona". Ai microfoni di Inter TV, Simone Inzaghi commenta il 2-1 al Sassuolo: "Abbiamo fatto una partita solida, di squadra e abbiamo vinto una gara importante contro un avversario scomodo. Poi già l’anno scorso lo avevamo incontrati dopo il Liverpool, quest’anno dopo il Barcellona. Il Sassuolo ha dato filo da torcere come alle altre”.

Come l’avete preparata? “Con corsa, aggressività, determinazione, tutti insieme con spirito di squadra e sacrificio. Abbiamo visto una squadra che ha alternato momenti di presa alta e bassa, quello che volevo vedere. Abbiamo sofferto tutti insieme e chi è entrato ha dato quella verve che serviva”.

Come arrivate a Barcellona?

“Con due vittorie e con grandissima voglia di fare la nostra partita. Sappiamo che sarà difficilissima in un campo importante, ma dobbiamo fare una partita di personalità e voglia di vincere”.

Ci voleva questo atteggiamento?

“Assolutamente sì, siamo scesi in campo da squadra quello che ci era mancato nelle rimonte subite, Roma a parte, dove meritavamo di più. Abbiamo sofferto da squadra, come avevo chiesto. I ragazzi sono stati bravissimi”.

Sono momenti della stagione in cui i giocatori più esperti fanno la differenza? “Sì. Adesso penso per esempio all’ingresso di Mkhytarian o di Skriniar o Gagliardini. In questo momento abbiamo bisogno di tutti, abbiamo poche rotazioni e partite accumulate e chi entra deve fare la differenza".