Inter, Inzaghi: "Perdo Mkhitaryan ma ritrovo D'Ambrosio. Occhio allo Spezia, è in forma"

Intervenuto in diretta sul canale Instagram dell’Inter, l’allenatore dei nerazzurri Simone Inzaghi ha parlato del prossimo impegno dei nerazzurri, domani sera contro lo Spezia: “La settimana è andata bene, i ragazzi hanno lavorato bene e si è cercato di perfezionare i nostri automatismi. Abbiamo recuperato D’Ambrosio che non c’era a Lecce, non avremo Mkhitaryan ma lavoriamo per preparare bene le partite”.

L’adattamento può essere una vostra forza?

“Dobbiamo avere tante soluzioni. Sabato nel finale abbiamo finito con quattro punte. Abbiamo ottimi giocatori, le partite si iniziano in undici ma spesso sono determinanti anche i cinque che entrano”.

Zero pareggi nella prima giornata: il campionato di vertice sarà equilibrato?

“Sicuramente, tutte le squadre giocano per vincere fino alla fine. Non abbiamo avuto pareggi, tutte hanno provato a vincere e poi diverse partite si sono decise nei minuti finali”.

Sullo Spezia prossimo avversario.

“Sarà una partita complicata, giochiamo con un Spezia in salute che ha vinto bene in Coppa Italia e in campionato. Hanno un ottimo tecnico, che conosco bene, molto preparato e dei giocatori da tenere sotto controllo”.

Sulla prima a San Siro.

“Sarà emozionante, abbiamo questo ottimo rapporto con i tifosi che si è creato dalla scorsa stagione. Siamo stati in giro per l’Italia tutta l’estate e ci hanno sempre seguito. Domani nel nostro stadio sarà una bellissima atmosfera”.