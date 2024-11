Inter, Inzaghi prova la nuova coppia: Taremi con Lautaro, 131' insieme e mai dall'inizio

Mancavano solo loro e stasera potranno debuttare in tandem Salvo sorprese, l'Inter sfiderà l'Arsenal con una coppia d'attacco inedita. Lì davanti ci saranno Lautaro Martinez e Mehdi Taremi. 131 minuti in condivisione, ma mai dall'inizio: è la novità di Simone Inzaghi, che prosegue nelle rotazioni anche in vista della sfida scudetto contro l'Arsenal.

Pochi, ma buoni. Si potrebbero definire così i secondi trascorsi insieme sul prato dall'argentino e dall'iraniano. Il picco si raggiunge finora nei 26' contro la Stella Rossa: un gol a testa e assist incrociati. C'è feeling, anche se devono imparare a conoscersi benissimo.

Perché mai insieme? In parte può anche essere casuale: in una stagione così, le scelte sono dettate anche dai ritmi ai quali i calciatori sono sottoposti. E quindi dalla rispettiva condizione fisica. Non del tutto, però: è evidente ci sia un tema tattico. Di somiglianza, sotto limitati punti di vista: entrambi sono attaccanti che fanno della fase di non possesso una delle proprie qualità, entrambi si spendono per i compagni. Nessuno dei due è un nove puro, e nessuno dei due ha lo spunto di Thuram. La curiosità, per certi versi, è proprio vedere chi dei due sarà più vicino alla porta. Ma possono funzionare.