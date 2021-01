Inter-Juve, terza volta a San Siro per Chiesa in questo campionato: ha voglia di rivincita

Titolare nella formazione scelta da Andrea Pirlo per Inter-Juventus, Federico Chiesa avrà un motivo ulteriore rispetto a tutti i compagni per vincere il derby d’Italia di questa sera. L’attaccante bianconero, infatti, gioca per la terza volta da titolare in questo girone d’andata a San Siro: l’ultima, undici giorni fa contro il Milan. Ma in precedenza, avendo iniziato la stagione con la Fiorentina, ha già sfidato l’Inter in questa stagione: a settembre giocò titolare e, nonostante un suo gol, i viola persero 4-3 contro la formazione di Conte. Record o meno, ha sicuramente voglia di rivincita.