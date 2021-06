Inter, l'Eintracht ha chiesto Pirola per Kostic: i nerazzurri vorrebbero trattenerlo

vedi letture

L’Inter continua a lavorare per rinforzare le fasce e tra i primi obiettivi c’è Filip Kostic. Secondo quanto riportato da L’Interista, l’Eintracht Francoforte ha chiesto come contropartita parziale il cartellino di Lorenzo Pirola, 19enne reduce da una buona stagione al Monza. Se ne parlerà nei prossimi giorni. L’Inter non vorrebbe privarsene a titolo definitivo ma dovrà capire come sviluppare eventuali operazioni in entrata.