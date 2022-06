Inter, l'obiettivo è prendere due difensori: Milenkovic prescinde da Bremer

Sky Sport racconta gli ultimi aggiornamenti di mercato in casa Inter. Tutto fatto per Romelu Lukaku, che sarà in Italia la prossima settimana, mentre resta in piedi anche la pista che porta a Nikola Milenkovic della Fiorentina. Il difensore serbo è un nome che prescinde dal possibile arrivo di Gleison Bremer, visto che il club nerazzurro vuole prendere due centrali se parte Milan Skriniar (avendo perso anche Andrea Ranocchia).