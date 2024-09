Inter, Lautaro a secco: "Brucia? Sì, devo mettere la testa bassa e lavorare"

Sette giornate consecutive di campionato, delle quali solo cinque giocate, senza gol per Lautaro Martinez, capitano dell'Inter ancora a secco in questo avvio di stagione. L'attaccante argentino, raggiunto dai microfoni di Radio Serie A dopo il derby perso contro il Milan, ha parlato così della sua astinenza sotto porta: "Se mi brucia? Sicuramente sì, però sono concentrato sulla squadra.

Lavoro per la squadra, lavoro per il meglio dell'Inter: a volte, quando non si riesce a segnare, cerco di fare altre cose. Adesso devo mettermi testa bassa e pedalare, come ho sempre fatto nella mia carriera. Il gol arriverà".

L'ultimo gol a maggio. In questa stagione, Lautaro ha disputato 339 minuti senza riuscire a sbloccarsi, tra campionato e Champions League. L'ultima marcatura in maglia nerazzurra risale al 10 maggio 2024, in casa del Frosinone nella penultima giornata dello scorso campionato. Poi, in estate, il titolo di capocannoniere della Copa América con l'Argentina.