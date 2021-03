Inter, Lautaro all'altezza di Lukaku: stesse reti senza rigori. E il futuro del Toro è ormai deciso

Lautaro Martinez "sta prendendo a testate il campionato". La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina celebra la rete dell'attaccante argentino, la quarta in una stagione contro il Torino. Il Toro, quello nerazzurro, non è mai stato così prolifico in campionato: 14 reti in 35 presenze. Senza i cinque rigori di Lukaku, ecco che Lautaro è all'altezza del capocannoniere della squadra.

Il futuro sembra ormai scritto - Come scrive la rosea, l'ex Racing si legherà all'Inter fino al 2024 appena tornerà il sereno in casa Suning. C’è l’intesa di massima per un nuovo contratto da 4,5 milioni a salire, allungato fino al 2024 e senza il cappio della vecchia clausola da 111 milioni", chiosa la rosea.