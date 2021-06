Inter, Lautaro: "Ho voluto subito il 10. Mi dissero: 'Guarda che l'hanno usato Ronaldo e Baggio...'"

Nella lunga intervista rilasciata in patria a La Nacion, Lautaro Martinez è tornato sulla trattativa che lo ha portato all’Inter e sulla scelta di vestire la maglia numero 10: “Quando è arrivata l'Inter, il direttore sportivo è venuto a trovarmi a Buenos Aires. Gli ho chiesto se il 10 fosse libero e gli ho chiesto di indossarlo. Ha detto 'bene, bene, vediamo'. Quando sono andato a Milano per firmare il contratto, me lo hanno chiesto di nuovo e io ho insistito che volevo il 10. Mi hanno detto: 'Guarda, il 10 è stato usato da Ronaldo, Baggio, Sjneider, questo, l'altro...' . Ho detto loro che sì, ero consapevole, ma che mi piaceva la sfida. E me l'hanno regalato: ho firmato e fatto la foto con il 10”.