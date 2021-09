Inter, Lautaro Martinez: "Meritavamo di più ma contro squadre come il Real puoi sempre perdere"

vedi letture

Dopo il ko interno contro il Real Madrid Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter si è presentato ai microfoni di InterTv. Ecco le sue parole: "Meritavamo molto di più. Sappiamo quanto sia dura la Champions e contro chi giocavamo e se non segni alla fine la sconfitta può arrivare in qualsiasi momento. Non puoi permetterti nulla contro formazioni come il Real. Adesso dobbiamo pensare a lavorare, a crescere e ad andare avanti. Dobbiamo migliorare dove abbiamo sbagliato, senza dimenticarci tutto quello che di buono si è visto. Dobbiamo tenerlo con noi e lavorare ancora. Il Bologna? Anche loro sono una squadra complicata, che gioca sul piano fisico. Dobbiamo riposare e prepararci a questa nuova gara".