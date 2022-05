Inter, Lautaro Martinez: "Siamo contenti. Ora pensiamo alla prossima partita e a vincere"

Dopo il successo contro l'Udinese, l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di DAZN: "Volevamo vincere e fare una partita così perchè sapevamo che l'Udinese era una squadra tosta e aggressiva a livello fisico. Siamo contenti, continuiamo così".

Difficile giocare con le pressione del Milan che ha vinto?

"Dobbiamo fare il nostro lavoro. Dobbiamo pensare alla prossima partita e vincere".

Cosa vi siete detti in questi giorni?

"Siamo tutti dentro con lo stesso obiettivo. Dobbiamo ancora migliorare tanto. mancano tre partite che per noi sono troppo importanti".

Chi è la favorita per vincere questo campionato? Il Milan?

"Non lo so. Ora loro sono in testa e noi dietro. Noi dobbiamo pensare a vincere e sperare che loro facciamo qualche passo falso".