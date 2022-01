Inter, Lautaro: "Rispetto al match di campionato è cambiato molto. Ora molto più compatti"

vedi letture

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, ha così presentato così il match di Supercoppa contro la Juventus attraverso i microfoni di InterTv: “Sarà una gara tosta, di grande intensità perché è una finale e si incontreranno due squadre che giocano bene. Dobbiamo prendere in mano la gara dall’inizio così da poterla gestire, ma come ho detto prima è una finale e dobbiamo essere concentrati per tutta la gara”.

Cosa è cambiato dalla partita in campionato?

"È cambiato tanto, noi siamo una squadra molto più compatta che gioca un bel calcio. Oggi però è una partita a sé, è unica e conta vincere".

Clicca QUI per la diretta testuale di Inter-Juventus