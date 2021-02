Inter, Lautaro si gode la vittoria nel derby: "Questi siamo: quest'anno abbiamo sofferto tanto"

Grande protagonista del rotondo successo nel derby contro il Milan, il centravanti dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il fischio finale: "Questi siamo: siamo uniti, lavoriamo ogni giorno per dare il massimo e per arrivare più in alto possibile e oggi l'abbiamo dimostrato. Continuiamo così, siamo molto contenti. Corriamo e lottiamo tutti insieme, si vede in campo. Abbiamo sofferto tanto quest'anno: due eliminazioni in Coppa Italia e Champions, questo è l'unico obiettivo che rimane e stiamo lottando per quello. Siamo molto contenti di essere sopra tutti. Lukaku può migliorare ancora tanto, ha ventisette anni, lavora e si mette a disposizione dei compagni. È una grande persona dentro e fuori dal campo, siamo contenti di averlo con noi. Handanovic è sempre pronto, siamo contenti perché quando abbiamo bisogno lui risponde sempre. Anche noi dobbiamo essere bravi ad entrare più concentrati, ma siamo contenti per aver fatto una bella partita e aver ottenuto i tre punti".