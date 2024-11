Inter, Lautaro: "Vittoria sull'Arsenal ci dà spinta mentale anche per il Napoli"

Il capitano dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro per commentare la bella vittoria per 1-0 contro l'Arsenal nella 4^ giornata di Champions League: "La porta ancora inviolata è una cosa importante, zero gol subiti a questi livelli vuol dire tanto anche se in campionato dobbiamo migliorare. Oggi sono soddisfatto della partita, siamo arrivati a 10 punti ed era questo l'importante".

Come si spiega la differenza tra campionato e Champions in difesa?

"E' questione di testa. Questa competizione è importantissima, ma questa voglia di difendere ci deve essere anche in Serie A".

Arriva il Napoli, cosa temete?

"Sappiamo che affrontiamo una squadra che ha giocatori importanti e un allenatore che prepara molto bene queste partite. Noi dobbiamo recuperare le forze fisiche, a livello mentale questa partita ci dà una grande spinta. Dobbiamo replicare domenica".

La classifica aggiornata

1. Liverpool 12 (d.r. +9)

2. Sporting 10 (d.r. +7)

3. Monaco 10 (d.r. +6)

4. Brest 10 (d.r. +6)

5. Inter 10 (d.r. +6)

6. Barcellona 9 (d.r. +10)

7. Dortmund 9 (d.r. +7)

8. Aston Villa 9 (d.r. +5)

9. Atalanta 8 (d.r. +5)

10. Manchester City 7 (d.r. +6)

11. Juventus 7 (d.r. +2)

12. Arsenal 7 (d.r. +2)

13. Leverkusen 7 (d.r. +1)

14. Lilla 7 (d.r. +1)

15. Celtic 7 (d.r. 0)

16. Dinamo Zagabria 7 (d.r. -2)

17. Bayern 6 (d.r. +4)

18. Real Madrid 6 (d.r. +2)

19. Benfica 6 (d.r. +2)

20. Milan 6 (d.r. +1)

21. Feyenoord 6 (d.r. -3)

22. Club Brugge 6 (d.r. -3)

23. Atl. Madrid 6 (d.r. -4)

24. PSV 5 (d.r. +2)

25. PSG 4 (d.r. -2)

26. Sparta Praga 4 (d.r. -3)

27. Stoccarda 4 (d.r. -3)

28. Shakhtar 4 (d.r. -3)

29. Girona 3 (d.r. -4)

30. Salisburgo 3 (d.r. -7)

31. Bologna 1 (d.r. -5)

32. RB Lipsia 0 (d.r. -5)

33. Sturm Graz 0 (d.r. -5)

34. Young Boys 0 (d.r. -10)

35. Stella Rossa 0 (d.r. -12)

36. Slovan Bratislava 0 (d.r. -13)

I risultati di mercoledì 6 novembre

Bruges - Aston Villa 1-0

Shakhtar Donetsk - Young Boys 2-1

Bayern Monaco - Benfica 1-0

Feyenoord - Salisburgo 1-3

Inter - Arsenal 1-0

PSG - Atletico Madrid 1-2

Sparta Praga - Brest 1-2

Stella Rossa - Barcellona 2-5

Stoccarda - Atalanta 0-2