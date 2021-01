Inter, Marotta chiude il mercato e "blocca" Pinamonti a Milano. Niente Benevento per lui

“Il nostro è un mercato praticamente già chiuso”. Con queste parole Giuseppe Marotta ha di fatto detto stop alle trattative per l’Inter dieci giorni prima del gong ufficiale. Una dichiarazione, quella dell’ad nerazzurro, che ha un risvolto chiaro anche se non dichiarato: Andrea Pinamonti non lascerà Milano. Il talento a disposizione di Antonio Conte è stato trattato per diverso tempo dal Benevento con l’intenzione di metterlo a disposizione di Filippo Inzaghi. Questo non accadrà e per i sanniti a questo punto l’unica soluzione è quella di cercare altrove i gol necessari per la salvezza. E tutto negli ultimi dieci giorni di mercato.