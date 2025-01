Inter, Marotta: "Frattesi mai stato in vendita. Champions, aspetto economico in secondo piano"

Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell'Inter, ha parlato a Sky Sport prima della gara di Champions League contro il Monaco, valida per l'ultima giornata di League Fase: "In questo momento la partita è stata preparata per ottenere il massimo, senza pensare alle cose di carattere economico. Dobbiamo mantenere la posizione in classifica e questo è quello che abbiamo in testa. L'aspetto economico poi è importante, ma non è prioritario e passa in secondo piano".

Arriverà Zalewski in questi ultimi giorni di mercato?

"Le nostre valutazioni in questo mercato si sono concentrate sui giocatori che non hanno trovato molto spazio in questa prima parte di stagione, e abbiamo trovato una sistemazione per loro in uscita. In entrata cerchiamo profili che possano inserirsi senza autorità, visto che abbiamo un gruppo solido. Cerchiamo giocatori giovani".

Frattesi?

"Non è un giocatore in vendita. I rumors sulla Roma non si sono mai concretizzati".

Le formazioni ufficiali di Inter-Monaco.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

Monaco (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu, Mawissa; Camara, Zakaria; Akliouche, Golovin, Minamino; Embolo. Allenatore: Adi Hütter.

La classifica aggiornata della Champions League prima dell'ultima giornata

1.⁠ ⁠Liverpool 21 (d.r. +13)

2.⁠ ⁠Barcellona 18 (d.r. +15)

3.⁠ ⁠Arsenal 16 (d.r. +12)

4.⁠ ⁠Inter 16 (d.r. +7)

5.⁠ ⁠Atletico Madrid 15 (d.r. +5)

6.⁠ ⁠Milan 15 (d.r. +4)

7.⁠ ⁠Atalanta 14 (d.r. +14)

8.⁠ ⁠Bayer Leverkusen 13 (d.r. +6)

9.⁠ ⁠Aston Villa 13 (d.r. +5)

10.⁠ ⁠Monaco 13 (d.r. +3)

11.⁠ ⁠Feyenoord 13 (d.r. +2)

12.⁠ ⁠Lille 13 (d.r. +2)

13.⁠ ⁠Brest 13 (d.r. +2)

14.⁠ ⁠Borussia Dortmund 12 (d.r. +8)

15.⁠ ⁠Bayern Monaco 12 (d.r. +6)

16.⁠ ⁠Real Madrid 12 (d.r. +5)

17.⁠ ⁠Juventus 12 (d.r. +4)

18.⁠ ⁠Celtic 12 (d.r. +1)

19.⁠ ⁠PSV 11 (d.r. +3)

20.⁠ ⁠Club Brugge 11 (d.r. -2)

21.⁠ ⁠Benfica 10 (d.r. +2)

22.⁠ ⁠PSG 10 (d.r. +2)

23.⁠ ⁠Sporting CP 10 (d.r. +1)

24.⁠ ⁠Stoccarda 10 (d.r. -1)

25.⁠ ⁠Manchester City 8 (d.r. +2)

26.⁠ ⁠Dinamo Zagabria 8 (d.r. -8)

27.⁠ ⁠Shakhtar Donetsk 7 (d.r. -6)

28.⁠ ⁠Bologna 5 (d.r. -5)

29.⁠ ⁠Sparta Praga 4 (d.r. -12)

30.⁠ ⁠Lipsia 3 (d.r. -6)

31.⁠ ⁠Girona 3 (d.r. -7)

32.⁠ ⁠Stella Rossa 3 (d.r. -10)

33.⁠ ⁠Sturm Graz 3 (d.r. -10)

34.⁠ ⁠Salisburgo 3 (d.r. -19)

35.⁠ ⁠Slovan Bratislava 0 (d.r. -18)

36.⁠ ⁠Young Boys 0 (d.r. -20)