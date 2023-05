Inter, Marotta pessimista sullo stadio: "Impedimenti oggettivi che non proiettano un futuro roseo"

Giuseppe Marotta torna ad esprimersi sull'argomento nuovo stadio e sul futuro del Meazza. Lo fa a margine del convegno 'Sostenibilità economica delle società sportive, quale futuro?', organizzato dalla Pallacanestro Varese: "Purtroppo per noi ci sono impedimenti oggettivi che non fanno prevedere un futuro roseo", le brevi dichiarazioni dell'amministratore delegato dell'Inter, che non si è mostrato particolarmente ottimista sul tema, raccolte da VareseNews.