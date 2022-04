Inter, Marotta su Dybala: "Prendo atto del mancato rinnovo. Il nostro attacco ci soddisfa"

vedi letture

"E' evidente che la circostanza lo porta di fianco a me perché abbiamo vissuto insieme stagioni importanti, ma io posso solo prendere atto del mancato rinnovo e non entro certo nelle dinamiche che hanno portato a questa fumata nera". Parole e pensieri di Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter più volte punzecchiato nel pre-derby d'Italia su Paulo Dybala, 10 della Juventus che non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno coi bianconeri. "In questo momento - ha detto ai microfoni di 'DAZN' - l'attacco risponde a pieno alle nostre esigenze e non ci preoccupa, ne abbiamo anche diversi di attaccanti in giro come Satriano. Non è l'unico svincolato nella Juve, così come nell'Inter e nel Milan. Sono quelle dinamiche che vanno valutate per quelle che sono oggi, a otto gare dalla fine del campionato".

Clicca qui per l'intervista integrale a Giuseppe Marotta