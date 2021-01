Inter, Marotta sul rinnovo di Lautaro: "Abbiamo incontrato gli agenti, ne riparleremo più avanti"

Rimandato il rinnovo di Lautaro Martinez. Parola di Giuseppe Marotta, che ai microfoni di Dazn si sofferma sul futuro dell'attaccante argentino: "Ci sono altri aspetti che vanno rafforzati. Siamo in un momento di difficoltà a livello societario, e ci siamo compattati come area sport. L'aspetto dei contratti diventa complementare: c'è rispetto per i ragazzi da parte nostra e non nascondo che abbiamo avuto modo di parlare coi loro agenti, ma è un problema che affronteremo più avanti, sapendo di contare su grandi professionisti, così come loro sanno di poter contare su una società molto seria".