Inter, messaggio alla Nazione. Conte maestro di strategia

Disinnescare l’avversario sembra essere diventato il punto di forza più importante dell’Inter di Conte nella sua versione 2.0. Una squadra che sa scegliere il momento in cui essere bella, e soprattutto sa decidere quando utilizzare strategie differenti che possano comunque portarla al risultato. La partita di ieri sera contro l’Atalanta è stata la riprova più emblematica dell’assunto di cui sopra, in cui Conte sembra avere messo a frutto gli insegnamenti di un avvio di stagione troppo rivolto all’aggressività ed alla ricerca spasmodica di un palleggio che non pagava, e che lo ha portato di conseguenza ad optare per una strategia differente e questa volta vincente. Nessuna ricerca dei duelli uomo su uomo che da sempre caratterizzano la forza di Gasperini e delle sue squadre, in una battaglia tattica che ha messo in luce gli stessi principi di gioco per tutto il primo tempo e per la porzione della ripresa che ha portato al vantaggio nerazzurro di Skriniar. Da lì in poi monologo bergamasco sotto il punto di vista del palleggio, e Inter impegnata a serrare le linee senza concedere però occasioni eclatanti alla controparte. Successo sporco, certamente, ma di importanza capitale per l’obiettivo. Un messaggio alla Nazione: l’Inter ora c’è per davvero.